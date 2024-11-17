وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتى: تعزيز العلاقات مع إسبانيا والاستفادة من خبراتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات مع إسبانيا والاستفادة من خبراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

واستقبل العمر اليوم سفير إسبانيا لدى البلاد مانويل غمايو حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الرقمية والتكنولوجية، وقال الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية إنه تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية إضافة إلى استعراض أبرز المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي في البلدين.

وأشار العمر إلى مشاركة الكويت أخيرا في مؤتمر برشلونة السنوي للاتصالات وأهمية تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.

من جانبه أعرب السفير مانويل غمايو عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع دولة الكويت، مشيدا بالتطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات.