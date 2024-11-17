أمير الكويت يعرب عن بالغ اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات مع سلطنة عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان، وبالإنجازات الحضارية البارزة، وبالنهضة التنموية الشاملة لجميع المجالات في السلطنة.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح



كما أعرب أمير الكويت - في برقية التهنئة التي أرسلها اليوم الأحد للسلطان العماني هيثم بن طارق؛ بمناسبة الذكرى الـ 54 للعيد الوطني لسلطنة عمان - عن خالص أمنياته لسلطنة عمان وشعبها الكريم، وأن تحقق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق.