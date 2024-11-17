محمد صلاح: عمر مرموش لاعب متميز ويجب الابتعاد عن المقارنات معه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - قال محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، إن عمر مرموش لاعب ممتاز جدًا، ولكن يجب أن يبتعد عن المقارنة بينى وبينه لأنها لن تكون مفيدة له، فهو لاعب مميز جدًا وعافر للوصول إلى ما وصل إليه.

واحتشد آلاف الزوار خلال فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أمام بوابات الدخول، في انتظار استقبال لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، الذى يستضيفه المعرض اليوم في لقاء جماهيري يروي فيه رحلته في الوصول للعالمية، ويكشف علاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

وفي أمسية استثنائية تجمع بين روح الرياضة وشغف المعرفة، يتحدث صلاح عن مسيرته الكروية، حيث يشارك الحضور جوانب من حياته؛ بدءًا من بداياته وصولاً إلى النجومية العالمية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلمها، كما يكشف عن الكتب التي ألهمته وأثرت في تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.

محمد صلاح، هو لاعب كرة قدم مصري يشغل مركز الجناح الأيمن في نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي المقاولون العرب في مصر، ثم انتقل إلى أوروبا حيث لعب لأندية بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل أن ينضم إلى ليفربول في عام 2017.