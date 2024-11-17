أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ يحيى رزق

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ يحيى رزق
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى رزق ناجي الشيخ، عضو اللجنة الدائمة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الدكتور صالح يحيى رزق ناجي الشيخ وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية وأدواره البطولية في الدفاع عن الثورة والجمهورية، وإسهاماته التنظيمية والاجتماعية وجهوده الخيرة في إصلاح ذات البين والتي أكسبته حب واحترام الجميع.
وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأشقاء الفقيد وأولاده وباقي أسرته وكافة قبائل مديرية الطويلة بمحافظة المحويت في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون "
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