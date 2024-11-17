أخبار اليمن : احذروا الأجواء الباردة.. وابتعدوا عن البحر

احذروا الأجواء الباردة.. وابتعدوا عن البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، الضالع والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 02 - 05 درجات مئوية.

في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات إب، لحج وأبين، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين 06 - 09 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الرياح شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3 في ذمار، 4 في صنعاء، 6 في عمران، 7 في إب.

ودعا المركز المواطنين خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

وحث المزارعين على أخذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية لإيوائها في أماكن دافئة.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.