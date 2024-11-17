أخبار اليمن : 6364 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر

6364 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهركشف تقرير أممي حديث عن وصول 6364 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن، خلال أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حديث، إن مصفوفة تتبع النزوح (DTM)، سجلت خلال أكتوبر الماضي دخول 6364 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة زيادة قدرها 136% مقارنة بالشهر السابق (2692).

وأوضحت أن جميع القادمين إلى اليمن، كانوا (25% أطفال، 17% نساء، و58% رجال) دخل معظمهم إلى محافظة تعز على الساحل الغربي عبر جيبوتي (79%)، بينما وصل 21% إلى شبوة من الصومال.

ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن خلال عشرة أشهر من العام الجاري، إلى 22427 مهاجراً.