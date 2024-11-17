إسدال الستار على منافسات بطولة فرق العموم لكرة الطاولة

اليوم ..برعاية رئيس اللجنة الأولمبية العمانية

يسدل الستار مساء اليوم الأحد على منافسات بطولة فرق العموم لكرة الطاولة لعام 2024م، بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة، وذلك بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، برعاية خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية وبحضور عبدالله بن محمد بامخالف رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة وبتواجد عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية وعدد من المدعوين.

وسيتم عقب ختام المباراة النهائية، الاحتفاء بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى لنهائيات بطولة فرق العموم لكرة الطاولة وكذلك الفرق واللاعبين الفائزين في مختلف الفئات الأخرى على مستوى الفرق والفردي مثل فئات الناشئين والأشبال والبراعم التي حققت المراكز الأولى في مختلف المسابقات التي أقيمت على مدار العام.

وسجلت بطولة فرق العموم لكرة الطاولة مشاركة 14 ناديا وهي: عبري ومرباط والسلام وأهلي سداب و السيب والاتفاق ونخل ودبا والرستاق وصلالة ومصيرة والبشائر والسويق والنصر، وتم توزيع الاندية المشاركة على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية عبري ومرباط والسلام وأهلي سداب، بينما تواجدت أندية السيب والاتفاق ونخل ودبا والرستاق فيما ضمت المجموعة الثالثة أندية وصلالة ومصيرة والبشائر والسويق والنصر.

وتمكن نادي عبري من تصدر المجموعة الأولى اثر فوزه على أندية مرباط والسلام وأهلي سداب وتحقيقه للانتصار في جميع المباريات، وتأهل الى دور الثمانية، الى جانب نادي السلام الذي حل في المركز الثاني، وفي المجموعة الثانية تأهل ناديا السيب والرستاق بعد أن حصدا على 8 و7 نقاط على التوالي، وفي المجموعة الثالثة استطاع ناديا صلالة والبشائر من خطف بطاقة الصعود المباشرة الى الدور المقبل.

وفي دور الربع النهائي التقى عبري مع نادي نخل بينما كان نادي الرستاق في مواجهة البشائر في حين التقى نادي السلام نظيره نادي صلالة ولعب نادي أهلي سداب مواجهته أمام نادي السيب.

وتم اقامة جميع المباريات من دور واحد، وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة الى الدور الثاني بالاضافة الى أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث، على أن تصبح عدد الأندية المتأهلة ثمانية أندية الى منافسات دور الربع النهائي للبطولة.

وقد شهدت منافسات دور المجموعات اثارة وتحدياً كبيرا من الأندية المشاركة، حيث أبرمت عدد من الأندية تعاقدات مع عدد من النجوم المحترفين من مختلف دول العالم بعد أن أتاح نظام البطولة من توقيع التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، وذلك من أجل تطوير المستوى الفني الى جانب توفير البيئة المحفزة والمناسبة للاعبين المحليين من الاحتكاك المباشر مع اللاعبين المصنفين.

ويشرف على ادارة بطولة فرق العموم عدد من حكام الدرجة الأولى والحكام الدوليين، بينما يتولى مدير البطولة الحكم الدولي خالد بن حسن الزعابي فيما يتولى مسعود بن زايد الشقصي ومحمد بن حميد الجساسي مهام الاشراف العام للبطولة.