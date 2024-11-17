أ.ف.ب: أجّل الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا حسم لقب بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» حتى سباق جائزة برشلونة الكبرى، الجولة الأخيرة من الموسم، ، بعد فوزه في السباق السريع «سبرينت» ، محافظا على آماله في مواجهة الإسباني خورخي مارتن المتصدر.
ولم يستسلم حامل اللقب في الموسمين الماضيين للضغط وقلّص الفارق إلى 19 نقطة مع خصمه الإسباني الذي فضّل عدم المخاطرة كثيرا للمحافظة على فارق مريح وحلّ في المركز الثالث بعد فوز الإيطالي بـ12 نقطة.
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