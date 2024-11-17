منافسات مثيرة تشهدها مسابقات قفز الحواجز بالرحبة

بمشاركة 125 خيلا

تصوير ـ راشد الطوقي

اختتمت مسابقات قفز الحواجز التي نظمها الاتحاد العماني للفروسية والسباق لهذا الموسم 2024-2025م على مدى يومين، وذلك على الميدان الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، وشارك في المسابقة 125 خيلا موزعة على ست فئات.

ففي الفئة (B) ارتفاع 130 سم شارك في هذه الفئة عدد (4) خيول وتوج بالمركز الأول الفارس خالد بن درويش الصبحي على يوتانيا دي رومارد من إسطبلات الريان والمركز الثاني الفارس خالد بن درويش الصبحي على بيرفكت زد من اسطبلات الريان والمركز الثالث الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية.

وفي الفئة (C) ارتفاع 120 سم شارك في هذه الفئة (10) خيول وحقق المركز الأول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على فانتازيا من مركز تدريب الفروسية الأولمبي والمركز الثاني الفارس جمال بن حميد الشرياني على دامس من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثالث الفارس حيدر بن أنور الراشد على إكوايدم من إسطبلات العربية.

وفي الفئة (D) ارتفاع 110 سم، فئة تنافس (20) خيلا وأحرز المركز الأول الفارس جمال بن حميد الشرياني على ايجن من إسطبلات أبو قابوس والمركز الثاني خالد بن درويش الصبحي على حنين من إسطبلات الريان والمركز الثالث الفارس سلطان بن حمود الطوقي على ايميل دو لومي من مركز تدريب الفروسية الأولمبي.

وفي الفئة (E) ارتفاع الحواجز 100 سم شارك (17) خيلا، حيث توج بالمركز الأول الفارس طه بن زياد البلوشي على صحوه من مدرسة السيب الفروسية والمركز الثاني الفارس فيصل بن حمد الشرجي على ديتولد مير من شرطة عمان السلطانية والمركز الثالث الفارس عوض بن عبيد الغفيلي على عبق من الخيالة السلطانية.

وفي الفئة (F) ارتفاع الحواجز 90 سم تنافس في هذه الفئة (30) خيلا وحقق المركز الأول الفارسة وفاء بنت راشد الخوسنية على جفاء من شرطة عمان السلطانية والمركز الثاني الفارس محمد بن عامر الكيومي على كومبيرا من مركز تدريب الفروسية الأولمبي والمركز الثالث الفارس ناصر بن فهمي الحراصي على جيرل باور.

وفي فئة المبتدئين ارتفاع الحواجز 70 سم، شارك (44) خيلا وقد تمكن 11 فارسا من إكمال جولة نظيفة بدون أخطاء. وبعد انتهاء كل فئات المسابقة تم تكريم المشاركين الفائزين في مختلف الفئات تقدير لما حققوه من نتائج متقدمة حيث قام بتكريمهم صاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الرياضات الأولمبية.