نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم Gladiator 2 يحتل قمة شباك التذاكر في السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم Gladiator 2، ما يقرب من مليون و113 ألف جنيه، ليقفز إجمالي إيراداته بعد 4 أيام عرض في مصر إلى 6 مليون و133 ألف جنيه، ليحتل قمة شباك تذاكر السينما الأجنبية في مصر أمس السبت، وهو من اخراج ريدلي سكوت.

تفاصيل فيلم Gladiator 2

تدور قصة فيلم Gladiator 2 حول لوسيوس -بول ميسكال- الذي شهد في طفولته موت البطل ماكسيموس على يد خاله قبل عقدين، ويجد نفسه الآن مجبرًا على مواجهة الإمبراطور الطاغية الذي يحكم روما بقبضة حديدية، ومع مشاعر الغضب المتأججة بداخله ومسؤولية مصير الإمبراطورية بين يديه، يتدرب لوسيوس ويعوج إلى ساحة الكولوسيوم بحثًا عن القوة والشرف في ماضيه من أجل استعادة مجد روما لشعبها.

يضم فيلم Gladiator 2 مجموعة من النجوم، منهم بول ميسكال، بيدرو باسكال، جوزيف كوين، فريد هيشنغر، ليور راز، وديريك جاكوبي، إلى جانب كل من كوني نيلسن ودينزل واشنطن.