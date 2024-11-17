رئيسة المجلس القومي للطفولة” تلتقي ”محافظ البحيرة” لبحث سبل تعزيز حماية ودعم...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - التقت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ولذلك لبحث سبل تعزيز حماية ودعم حقوق الطفل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الطفولة والتي توافق 20 نوفمبر الجاري، ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة البحيرة لدعم الأنشطة التي تركز على حماية الأطفال، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال المبادرات الرئاسية الكبرى، خاصة بقرى "حياة كريمة"، للعمل على بناء مستقبل مشرق للطفل المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل زكريا عضو مجلس النواب ومقرر فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، والدكتور كرم ملاك والدكتور نور أسامة أعضاء المجلس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من مديري البرامج بالمجلس.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس نفذ العديد من الأنشطة التوعوية والثقافية والتنموية من بداية هذا الشهر، لزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الطفل ودعم الأطفال من كافة الفئات المستهدفة.

وأشارت " السنباطي" إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينفذ العديد من المبادرات الوطنية، ويشارك فى تنفيذ مبادرة "بداية"، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، التي ينفذها المجلس تحت رعاية السيدة الأولى إنتصار السيسي - قرينة السيد رئيس الجمهورية، والتي تُعد خطوات محورية لضمان بيئة صحية وتعليمية وإجتماعية آمنة للأطفال.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، على أهمية دعم الشراكات مع مختلف الجهات لتنفيذ خطط متكاملة تقدم خدمات طبية وتعليمية متميزة للأطفال، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تعزز التمكين الاقتصادي للأمهات، وتواجه قضايا مثل العنف والإبتزاز الإلكتروني للأطفال.

ومن جانبها رحبت الدكتورة جاكلين عازر بالدكتورة سحر السنباطي، مشيدةً بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الطفل المصري ودعمه لتحقيق تنمية شاملة للأطفال، مؤكدة على أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، لضمان توفير بيئة إجتماعية وتعليمية وصحية متكاملة للأطفال، والعمل على تنمية قدراتهم ومواجهة الظواهر السلبية من خلال نشر المفاهيم الإيجابية

كما شهدت الدكتورة سحر السنباطي اجتماعا للجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة برئاسة المحافظ وذلك لبحث سبل دعم حقوق الطفل بالمحافظة ودعم الأطفال المعرضين للخطر، وقامت بتكريم عدد من القيادات أعضاء وحدات حماية الطفولة بالمحافظة تقديرا لجهودهم في حماية الأطفال وإخلاصهم وعملهم الدؤوب، كما دشنت الدكتورة سحر السنباطي أول فرع للمجلس بالمحافظة وذلك بعد صدور قانون إعادة تنظيمه.

وفي إطار الاحتفال بأعياد الطفولة، وضمن الجهود المستمرة لدعم الأطفال والأسر الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قامت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بجولة ميدانية بقرية الأبعادية بمركز دمنهور، تفقدا فيها مدرسة الأبعادية الابتدائية وعدد من الأنشطة المنفذة ضمن المبادرتين "بداية جديدة لبناء الإنسان" والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي".

وبدأت الجولة بزيارة مدرسة الأبعادية الإبتدائية المشتركة، حيث تم تفقد الأنشطة المتنوعة التي تم تنظيمها تحت مظلة المبادرتين الوطنيتين "بداية جديدة لبناء الإنسان" والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير الإيجابي والتعلم الرقمي، وتوفر مساحة آمنة للفتيات للتعبير عن أنفسهن، فضلا عن توفير الحماية من الممارسات الضارة التي تلحق بهن كالعنف النفسي والجسدي.

كما تم تقديم عروض فنية متميزة لطلاب المدرسة وكذا تنظيم حوار تشاركي مثمر لتعريف الحضور بالمبادرة الرئاسية التي تسعى إلى تطوير التعليم ،تم خلاله تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات، بما يعكس جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة والإرتقاء بمستوى الحياة للمواطنين، وخلال الفعاليات، تم توزيع بعض من الهدايا التذكارية على ٢٥٠ طالباً لتحفيزهم على التعلم والإبداع ،كما شهدت الأنشطة عروضاً تفاعلية لطلاب المدرسة، تضمنت تقديم نبذة عن أهداف مبادرة "بداية"، ومشاركة فاعلة من جمعية تكاتف للتنمية، التي ركزت على التوعية بخط نجدة الطفل 16000 وحقوق الطفل ومخاطر الإنترنت، وكذا متابعة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية للطلاب.

وٱستكملت "السنباطي "، الجولة بتفقد القافلة الطبية المقامة بالوحدة الصحية بالقرية، التي قدمت خدمات طبية مجانية في تخصصات تنظيم الأسرة، طب الأطفال، الباطنة، والأسنان، كما تضمنت القافلة أنشطة توعوية حول التربية الإيجابية والوقاية من المشكلات الصحية الناتجة عن الاستخدام السلبي للإنترنت.

كما شهدت الدكتورة سحر السنباطي والدكتورة جاكلين عازر احتفاليات وفعاليات مميزة تم تنظيمها بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك بمشاركة واسعة من الأطفال من ذوي الهمم، وتضمنت الفعاليات مشاركة فاعلة من الأطفال الذين أمتعوا الحضور بأنشطة متنوعة وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وأنشطة ترفيهية تمحورت حول الإبداع والتفاعل المجتمعي.

كما أختتمت الإحتفالية بإلتقاط صورة جماعية مع الأطفال على المسرح الروماني داخل مكتبة مصر العامة بدمنهور.