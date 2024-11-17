العالم اليوم - محاولات توغل إسرائيل في جنوب لبنان.. تدمير أم فرض سيطرة؟

انتم الان تتابعون خبر محاولات توغل إسرائيل في جنوب لبنان.. تدمير أم فرض سيطرة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - في ظل تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية اللبنانية، تكثفت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وسط محاولات إسرائيلية للتوغل في عدة محاور استراتيجية.

وشملت التحركات الإسرائيلية محاولات توغل برية في القرى الحدودية اللبنانية، من بينها بلدة شمع والظهيرة، في إطار أوسع عملية برية منذ بدء التصعيد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشدد فيه حزب الله على أنه سيواصل ما يصفها بـ"المقاومة"، مؤكدا أنه يتصدى لمحاولات التوغل الإسرائيلية.

في هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة من بيروت لقناة "دوت الخليج":

الجيش الإسرائيلي يسعى للسيطرة على المناطق الحدودية لتوسيع رقعة نفوذه وتعزيز مواقعه الدفاعية.

تكتيكات الجيش الإسرائيلي اختلفت عن استراتيجياته السابقة، حيث تركز على القصف المكثف للنقاط الحاكمة قبل محاولة التوغل البري لتجنب الخسائر.

هناك تحول في الاستراتيجية الإسرائيلية، حيث لم تعد إسرائيل تسعى لاحتلال مناطق واسعة، بل تركز على تدمير البنية التحتية وإضعاف قوة حزب الله عبر استهداف مواقعه الحيوية.

عمليات القصف تشمل المناطق الساحلية، مثل شمع وتيار حرفا، بهدف الضغط على حزب الله وإضعاف دفاعاته.