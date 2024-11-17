وزير الخارجية التونسي: الانتشار الدبلوماسي لا يفي بالغرض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي أن الانتشار الدبلوماسي التونسي يعتمد على 60 سفارة موزعة في كافة أنحاء العالم.

وصرح النفطي، خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم السبت مخصصة لمناقشة ميزانية الخارجية، بأن من بين هذه السفارات 18 سفارة في العالم العربي و22 في أوروبا و7 في آسيا و5 في أمريكا و10 في إفريقيا جنوب الصحراء موزعة على 48 دولة، إضافة إلى 23 ما بين قنصليات وقنصليات عامة.

وأفاد الوزير بأنه "يعي بأن هذا الانتشار الدبلوماسي لا يفي بالحاجة ولا يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة من سياساتنا الخارجية".

وأوضح أن تونس حريصة على توسيع تمثيلها الدبلوماسي متى توفرت الظروف الملائمة لذلك".

وفي المقابل، شدد وزير الخارجية على أن هذا الانتشار لا يمنع من تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنجاح التحركات على مختلف الأصعدة وفي مختلف الفضاءات التي تنمي إليها تونس تقليديا مع الحرص على توسيع هذه الفضاءات والتعمق في بعضها.