منتخب الجولف يشارك فـي البطولة العربية الـ 43 بالإمارات

يشارك منتخبنا الوطني للجولف في منافسات البطولة العربية الـ 43 للجولف للرجال والثانية للرواد، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الجاري في نادي الزوراء بعجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة كل من عزان الرمحي وأحمد الوهيبي ورشاد الحارثي وبرناش جوبال، بينما يتكون الجهاز الفني من المدرب الجنوب أفريقي ريتشارد، أما منتخب الرواد فيتكون من علي حميد آل صالح وحسين داد البلوشي ومحمد المعولي، ويترأس وفد سلطنة عمان المشارك في البطولة أحمد بن فيصل الجهضمي، أمين عام الاتحاد العماني للجولف، مدير المنتخبات الوطنية.

وحول المشاركة في هذه البطولة، قال لاعب المنتخب الوطني أحمد الوهيبي: إن لاعبي المنتخب في أتم الجاهزية لخوض غمار البطولة وتقديم أفضل ما لديهم على الرغم من صعوبة المنافسة بحكم مشاركة أبطال العرب في البطولة وفي مقدمتهم منتخبات المغرب وتونس ومصر والسعودية والإمارات، وأشار الوهيبي إلى أن مشاركتهم خلال الفترة الماضية في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لهواة الجولف، والتي أقيمت في اليابان برفقة لاعب المنتخب عزان الرمحي، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة خبرته وساهمت كذلك في تطوير مستواه الفني والمهاري والبدني في اللعبة. من جانبه قال عبدالله الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف: أكلمنا كافة التجهيزات لانطلاق منافسات البطولة بمشاركة أكثر من 100 لاعب من 12 دولة عربية من فئة الهواة في البطولة العربية إلى جانب رواد اللعبة من الجيل الأول، وأوضح الهاشمي أن اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف، والجمعية العمومية لاتحاد ستعقد على هامش البطولة. وأكد الهاشمي الهدف من استضافة هذه البطولة هو نشر اللعبة والحرص على مشاركة العديد من نجوم اللعبة ممثلين لاتحاداتهم بالإعلان عن إعادة جديد تتمثل في «بطولة الرواد»، التي ستضم أفضل اللاعبين من الجيل الأول للعبة، للتنافس في هذه الفئة، مع التأكيد على استمرارية إقامة البطولات العربية للرجال سنوياً وفق استراتيجية الاتحاد العربي للجولف.