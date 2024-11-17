نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل ينهي أحداث الشوط الأول بين إنجلترا وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي منذ قليل الشوط الأول للقاء الذي جمع المنتخب الانجليزي ضد المنتخب الأيرلندي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت المباراة في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

وشهد الشوط الأول أداء متوازن للمنتخبين لكن أستحوذ لاعبي المنتخب الإنجليزي بنسبة كبيرة في اللقاء، وسيطروا على اللقاء بشكل كبير ووظهر أداء منتخب إنجلترا بشكل مرتب ومنظم.

ظل لاعبي المنتخب الإنجليزي مسيطرين على سير اللقاء، بعدة محاولات للتسجيل لكنها فشلت كلها في احراز آي أهداف، إلا أن أطلق الحكم صافرته لإنهاء الشوط الأول بعد إعطائه 3 دقائق للوقت بدلا من الضائع.

وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

قلب الدفاع: لويس هال، كايل والكر، مارك جويهي، تينو ليفرامينتو.

خط الوسط: كورتيس جونز، جود بيلينجهام، نوني مادويكي، كونور غالاغير.

خط الهجوم: هاري كين.

وبهذه النتيجة يظل المنتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة،بينما المنتخب الأيرلندي في المركز الثالث برصيد ست نقاط.