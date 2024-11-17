عبري ـ من سعيد الغافري: وقعت محافظة الظاهرة مع كل من نماء لخدمات المياه والاتحاد العماني للدراجات الهوائية وشركة المقاولات المصرية، مذكرة شراكة استراتيجية لإنشاء مشروع مسار الدراجات الهوائية ومركز لتأهيل لاعبي الدراجات الهوائية بالمحافظة، وذلك ضمن استراتيجية و حرص محافظة الظاهرة على توفير بنية أساسية متطورة وداعمة لممارسة النشاط الرياضي واستغلال المساحات بمشاريع مجتمعية هادفة، وتمكين الهواة من ممارسة رياضتهم وتوفير مرافق ذات جودة تعزز من الأنشطة الصحية للأفراد والمجتمع، وقع الاتفاقية سعادة نجيب بن علي الرواس مُحافظ الظاهرة، وقيس بن سعود الزكواني، من جانب نماء لخدمات المياه، وسيف بن سباع الرشيدي رئيس الاتحاد العُماني للدراجات الهوائية، والمهندس علاء نور الدين مدير عام شركة المقاولات المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنشاء مسار ومركز لتأهيل لاعبي الدراجات الهوائية بالظاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.