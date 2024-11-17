أخبار اليمن : 156 شهيداً وجريحاً في مجازر جديدة بغزة

156 شهيداً وجريحاً في مجازر جديدة بغزةارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مجازر وحشية منذ فجر اليوم، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، أن قوات الاحتلال قصفت عدة عمارات سكنية في بيت لاهيا والنصيرات والبريج راح ضحيتها 96 شهيدا، وأكثر من 15 مفقودا و60 جريحا.

وأوضح أن قوات الاحتلال قصفت عدة عمارات سكنية ومنازل ما أسفر عن استشهاد أكثر من 72 مواطنا من 7 عائلات في بيت لاهيا.

كما نفذت قوات الاحتلال مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج، بقصف منازل مدنية استشهد على إثرهما 24 مواطنا من 6 عائلات، فيما أصيب أكثر من 60 آخرون.

ويواصل الاحتلال حربه الدموية ضد قطاع غزة لليوم الـ408 على التوالي، وسط قتل مستمر للمدنيين، وتدمير لكافة القطاعات والبنى التحتية وإبادة مربعات وأحياء سكنية بالكامل.