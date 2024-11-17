أخبار اليمن : دراسة تُحدد عدد ساعات النوم الأنسب لعمرك.. تعرف عليها

دراسة تُحدد عدد ساعات النوم الأنسب لعمرك.. تعرف عليهاأصدرت المؤسسة الوطنية للنوم في المكسيك تحليلاً عن احتياجات النوم للأعمار المختلفة. وأظهرت الدراسة، وفقاً لموقع «إم إس إن»، أهمية التوازن بين النوم القليل والكثير لحياة صحية.

على سبيل المثال، يوضح التحليل أن الأشخاص الذين ينامون بعد منتصف الليل يتعرضون لمخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 12 في المائة أكثر مقارنةً بمن ينامون في الساعة العاشرة مساءً.

لذلك يُوصي الخبراء بأن يذهب البالغون للنوم بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساءً، وأن يناموا بين سبع وتسع ساعات، لكنهم في الوقت نفسه يعترفون بأن الالتزام بهذا التوقيت يومياً يمكن أن يكون صعباً بسبب اختلاف أسلوب الحياة لكل فرد.

الساعات الموصى بها للنوم حسب العمر

حددت المؤسسة فئات العمر والساعات الموصى بها للنوم من أجل حياة صحية:

من 0 إلى 3 أشهر: الساعات الموصى بها للنوم هي 14 إلى 17 ساعة، ويجب ألا تكون أقل من 9 ساعات أو أكثر من 19 ساعة.

من 4 إلى 11 شهراً: الساعات الموصى بها للنوم هي 12 إلى 15 ساعة، ويجب ألا تكون أقل من 10 ساعات أو أكثر من 18 ساعة.

من سن عام إلى عامين: الساعات الموصى بها للنوم هي 11 إلى 14 ساعة، ويجب ألا تكون أقل من 9 ساعات أو أكثر من 16 ساعة.

من 3 إلى 5 سنوات: الساعات الموصى بها للنوم هي 10 إلى 13 ساعة، ويجب ألا تكون أقل من 8 ساعات أو أكثر من 14 ساعة.

من 6 إلى 13 عاماً: يُنصح بمدة نوم تتراوح بين 9 و11 ساعة، ويجب ألا تقل عن 7 ساعات أو تزيد على 12 ساعة.

من 14 إلى 17 عاماً: يُنصح بمدة نوم تتراوح بين 8 و10 ساعات، ويجب ألا تقل عن 7 ساعات أو تزيد على 11 ساعة.

من 18 إلى 25 عاماً: يُنصح بمدة نوم تتراوح بين 7 و9 ساعات، ويجب ألا تقل عن 6 ساعات أو تزيد على 11 ساعة.

من 26 إلى 64 عاماً: يُنصح بمدة نوم تتراوح بين 7 و9 ساعات، ويجب ألا تقل عن 6 ساعات أو تزيد على 10 ساعات.

من 65 عاماً فما فوق: يُنصح بمدة نوم تتراوح بين 7 و8 ساعات، ويجب ألا تقل عن 5 ساعات أو تزيد على 9 ساعات.

يشار إلى أن هذه التوصيات هي محل إجماع بين مختلف المتخصصين في الصحة، بمن في ذلك علماء النفس وأطباء الأطفال والأطباء النفسيون.

