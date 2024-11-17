استشهاد القيادي في حزب الله محمد عفيف
استشهد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، إثر غارةٍ "إسرائيلية" استهدفت مبنى قيادة حزب البعث السوري، في منطقة رأس النبع، بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأكد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، علي حجازي، استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف الذي كان موجوداً بالصدفة في مبنى يعود لحزب البعث، في منطقة رأس النبع في قلب بيروت، استهدفه عدوان إسرائيلي اليوم الأحد.
ولفت حجازي إلى أن هناك من هدد الحاج محمد عفيف بالاسم وعبر منصات إعلامية محلية وعربية، معتبرا ان المطلوب من خلف هذه الاستهدافات إسقاط صوت المقاومة إعلامياً وسياسياً وعلى كل المستويات لأنّ هذا الصوت يعرّيهم.
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