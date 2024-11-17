سلاح الجو اليمني يقصف مجدداً يافا وعسقلان
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعيةً ضد عدداً من الأهداف العسكرية والحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا ومنطقة عسقلان جنوبي فلسطين المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ العملية بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.
وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل عملياتِها العسكرية رداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يقصف مجدداً يافا وعسقلان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.