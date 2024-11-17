نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الموقع الرسمي للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت نقابة الصحفيين المصريين اليوم الأحد الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين والذي يجري الإعداد والتحضير له منذ عدة أشهر.

ويعقد المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل، وتحمل هذه النسخة إسم دورة فلسطين، ويتضمن برنامج المؤتمر العديد من الجلسات والموائد المستديرة التي تناقش أوضاع وأزمات الصحافة المصرية للوصول إلى توصيات يمكن العمل عليها بناء على رؤية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مع المؤسسات المعنية والهيئات ذات الصلة.

ويتضمن موقع المؤتمر موادا تتعلق بالمؤتمر وأعمال اللجان الثلاث الرئيسية التي تشكلت لبحث قضايا وأزمات الصحفيين واستمر عملها منذ عدة أشهر بجانب التقارير المتعلقة بالاجتماعات التحضيرية المختلفة التي عقدتها النقابة والأمانة العامة للمؤتمر مع الجمعية العمومية ورؤساء التحرير ومجلس الإدارات والنواب الصحفيين وغيرهم في سبيل توصيف الأزمات والقضايا الملحة المتعلقة بالصحافة المصرية وكيفية وضع حلول لها من خلال رؤية الجمعية العمومية وطموحاتها.

ويجدد خالد البلشي نقيب الصحفيين دعوته للجمعية العمومية وممتهني الصحافة للحضور والمشاركة بفاعلية في أعمال المؤتمر والجلسات التحضيرية التي تسبق موعد انعقاده والتي تعلن النقابة والأمانة العامة للمؤتمر عنها تباعا، كما سيتم الإعلان عن البرنامج التفصيلي للمؤتمر وجلساته وضيوفه من خلال موقع المؤتمر.

وينطلق الموقع بحوار موسع لنقيب الصحفيين خالد البلشي والدكتور وحيد عبدالمجيد الأمين العام للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين يتناول كافة التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر وفاعلياته وجدوله الزمني وأبرز القضايا التي سيتم وضعها على طاولة المؤتمر والهدف المرجو منه بالإضافة لما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية في سبيل التحضير للمؤتمر المذمع عقده أيام 14 و15 و16 ديسمبر القادم والذي يناقش كافة المشكلات المتعلقة بالواقع الصحفي المصري من خلال ثلاث محاور رئيسية تتعلق بمستقبل الصحافة والحريات والتشريعات الصحفية واقتصاديات الصحافة.

ويستمر الموقع في نشر كافة الأعمال والأخبار والتحضيرات المتعلقة بالمؤتمر حتى موعد انعقاده كما يقدم موادا مختلفة عن المؤتمرات الخمس السابقة التي تم عقدها عبر تاريخ نقابة الصحفيين المصريين وكذلك يشارك الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية عبر الموقع بأوراق عمل تقدموا بها خلال اجتماعات اللجان وتناقش حولها الزملاء قبل ضمها لأوراق المؤتمر.

ويمكن مطالعة موقع المؤتمر والأخبار والتقارير الخاصة به عبر الرابط التالي:

https://presscon.ejs.org.eg/

كما يمكن متابعة كافة الأنشطة والفاعليات وجدول أعمال المؤتمر وجلساته التحضيرية من خلال الصفحات الرسمية لنقابة الصحفيين المصريين على مواقع التواصل الإجتماعي.