نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد لطفي ونادين نجيم في ضيافة "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc "يوم الاثنين المقبل الفنان محمد لطفي وأولاده عمر وإبراهيم في حديث خاص عن الفن والحياة.

وفي حلقة يوم الثلاثاء من البرنامج، يستضيف "صاحبة السعادة" الفنانة نادين نجيم حيث تتحدث عن حياتها الأسرية والفنية وأهم التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الرياضي وكيف تغلبت عليها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتطرق لها اللقاء.

موعد برنامج “صاحبة السعادة”

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.