نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيلبورد" توثق رحلة نجاح الملحن مدين بعد دخول شيرين موسوعة جينيس بأغنية «كلام عنيه» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الصفحة الرسمية لمجلة “بيلبورد” على “إنستجرام” على توثيق رحلة نجاح الملحن المصري مدين، وذلك بعد تحقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب إنجازًا بدخول موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية بأغنيته “كلام عنيه” والتي نجحت نجاح ساحق منذ طرحها حتى يومنا هذا.

وذكرت “بيلبورد” في منشورها: “من بداياته في أغاني برامج الأطفال مثل ‘سندباد البحري’ و’بكار’، وصولًا إلى تقديم أعماله الخاصة والاحتراف في مجال التلحين، استطاع مدين أن يترك بصمة واضحة في وقت قياسي على الساحة الموسيقية العربية، ويصنع نجاحات مع أبرز نجوم العالم العربي.”

كما استعرضت “بيلبورد” عدة مقاطع فيديو لأعمال مدين الناجحة التي تعاون فيها مع نجوم كبار مثل عمرو دياب، محمد حماقي، أصالة، وشيرين عبد الوهاب.

من جانبه، أعرب الملحن مدين عن سعادته الكبيرة بهذه الإشادة، وقال: “أشكر بيلبورد على تقديرهم لي واهتمامهم بالأغنية المصرية والعربية.”

وفي ذات المنشور، أشارت الصفحة إلى أن شيرين تمكنت من دخول موسوعة “جينيس” من خلال أغنيتها “كلام عنيه” التي لحنها لها مدين، حيث نجحت الأغنية في الاحتفاظ بمكانة متقدمة في قوائم “بيلبورد” العربية على مدار أكثر من 45 أسبوعًا، كما تتصدر حاليًا قائمة أعلى 50 أغنية مصرية. الجدير بالذكر أن مدين شارك أيضًا في نفس الألبوم بأغنية “حبه جنة”، التي لا تزال تحافظ على تواجدها المستمر في القوائم الأسبوعية.

جدير بالذكر أن أغنية "كلام عنيه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع حسن الشافعي.