نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: التكنولوجيا تساهم في التحكم بدقة في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية ورئيس شركة مكارم تكس، إن الصناعة تعتمد على الأتمتة في عملية التصنيع، وتتيح التكنولوجيا التحكم بدقة في التفاعلات الكيميائية وتحسين إدارة الطاقة، مما يؤدي إلى إنتاج منتجات بجودة أعلى وبتكلفة أقل، وينعكس ذلك إيجابيًّا على القدرة التنافسية للصادرات من حيث الجودة والسعر.

أضاف أبو المكارم في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الفرص في استخدام التكنولوجيا في قطاع الكيماويات تتمثل في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف من خلال أتمتة العمليات والتحكم في التفاعل الكيميائي، إلى جانب تقليل استهلاك المواد الخام والطاقة.

قنوات التسويق الرقمي أتاحت الوصول إلى أسواق عالمية جديدة

وحول التحديات، أوضح رئيس شركة مكارم تكس أنها تتمثل في ارتفاع تكلفة المعدات التكنولوجية المتقدمة، مثل أجهزة الاستشعار الدقيقة التي تحتاجها المصانع، وأجهزة القياس للبصمة الكربونية وغيرها، بالإضافة إلى تدريب الكوادر على استخدامها.

ونوه أبو المكارم، إلى أنه يتم تخصيص حجم استثمارات للتكنولوجيا سنويًّا من أجل

شراء الأنظمة التحليلية الدقيقة، وكذلك الاستثمارات في تحسين سلاسل الإمداد، التي ساهمت في خفض التكاليف التشغيلية بنسب تتراوح بين 10-20% خلال السنوات الأخيرة.

وأكد رئيس شركة مكارم تكس، أن أوجه الإنفاق المستهدف في التطوير التكنولوجي، تشمل تحسين نظم التحكم في الإنتاج من خلال الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الصناعية (DCS)، وتطبيق إنترنت الأشياء لربط مراحل التصنيع المختلفة وتحسين جودة الإنتاج.

وحول انعكاس قنوات التسويق الرقمية على مبيعات القطاع، أشار أبو المكارم إلى أن قنوات التسويق الرقمي أتاحت الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، مع زيادة وعي المستهلكين الدوليين بجودة المنتجات المصرية في الصناعات الكيماوية، ما أدى إلى توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية في أسواق التصدير.

التكنولوجيا تخفض التكاليف 10-20% وتعزز الإنتاجية 30%

وأكد رئيس شركة مكارم تكس، أن دور التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية، يتمثل في تقليل زمن التشغيل والأعطال، ويساهم في زيادة الإنتاجية بواقع 15-30% سنويًّا، موضحًا أن هذا النمو يعزز من قدرات التصدير ورفع معدلات الإنتاج لتلبية الطلب الخارجي.

ولفت أبو المكارم، إلى أن تقنية الجيل الخامس تساهم في تعزيز الاتصال بين المعدات بشكل لحظي، ما يسمح بمراقبة العمليات الإنتاجية بشكل مباشر واستجابة أسرع للتغيرات، موضحًا أن هذا قد يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد، مما يرفع من جودة المنتجات النهائية وزيادة قابليتها للتصدير.

وحول دور التكنولوجيا في بناء ميزة تنافسية دولية، تابع رئيس شركة مكارم تكس، قائلًا: إن التكنولوجيا تمكنت من تحسين جودة المنتجات ودعم الاستدامة البيئية من خلال تقنيات الإنتاج الأنظف، ما يجعل المنتجات أكثر جاذبية للأسواق الدولية التي تهتم بالممارسات المستدامة.

وذكر خالد أبو المكارم أن التكنولوجيا ساهمت في تحسين التنسيق مع الموردين المحليين والدوليين، من خلال تطبيق أنظمة إدارة المخزون الذكية ومنصات رقمية تساعد في تحسين عملية الشراء وتقليل التكاليف، مما ينعكس إيجابيًّا على تسعير المنتجات عند التصدير.

وأوضح رئيس شركة مكارم تكس، أنه يتم توجيه استثمارات نحو حماية الأنظمة الرقمية في المصانع من التهديدات السيبرانية، حيث يتم تطبيق جدران الحماية وأنظمة مكافحة البرمجيات الضارة، ما يحافظ على سرية البيانات والعمليات الصناعية، وهذا أمر ضروري للحفاظ على سمعة المنتجات المصدرة من حيث الجودة والأمان.