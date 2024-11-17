نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاعل كبير بعد عرض أول حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي" بمهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم، الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل "موعد مع الماضي" بطولة النجم آسر ياسين، وهو العمل التي تشارك به منصة نتفليكس في الدورة الـ 45، من فعاليات المهرجان.



وسبق عرض المسلسل كلمة لمدير المهرجان الناقد الفني عصام زكريا قال إن عرض المسلسل في مهرجان القاهرة حدث استثنائي وقام بالترحيب بنجوم العمل الحاضرين.



وأكد أن تلك الفكرة جاءت للمهرجان نظرا لأن المسافة بين السينما والدراما ذات الحلقات الصغيرة متقاربة وكبار المنتجين والمخرجين اتجهوا لها.

وأضاف عصام زكريا أنه كان متشككا في البداية لعرض المسلسل بمهرجان القاهرة إلى أن ذهب لمهرجان فينيسيا السينمائث ووجد أنه يعرض خلال فعالياته ٣ مسلسلات كاملة على عدة أيام.



وعقب عرض الحلقتين والذي شهد إعجاب الحضور، أبدى آسر ياسين شكره للحضور ولكل من ساهم في العمل وفريقه المسلسل، كما وجه الشكر للنجم محمود حميدة الذي يعتبره والده كما اختتم كلمته بشكر مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال مخرج المسلسل السدير مسعود إنه تمنى أن يكون استمتع الجمهور بالعرض وقدم الشكر لمهرجان القاهرة قائلا: "حاسس بالحب الكبير بعد عرض المسلسل فوجود فريق عمل محترف جعل المنتج يظهر بشكل مختلف".



تدور أحداث المسلسل الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. المسلسل لا يكتفي بإبقاء المشاهدين في حالة توتر دائم، بل يجعلهم يتساءلون باستمرار: إلى أي مدى يمكننا الهروب من ماضينا؟.



المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي، محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.



وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".