نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاني البهاق| رسالة مفيدة شيحة لـ لوجين صلاح: فخورين برسالتك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على ظهور لوجين صلاح بملابس فرعونية في مسابقة ملكة جمال الكون، رغم إصابتها بمرض البهاق، قائلة:"تحيتنا لكي على رسالتك الرائعة".

رسالة مفيدة شيحة لـ لوجين صلاح

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن فخورين بما فعلتيه وساعدتي الملايين الذين يعانون من هذا المرض وكنتي فخر لهم وأنتي مثال مشرف للمرأة المصرية الفرعونية والأزياء مبهرة.

مفيدة شيحة تدعم مرضي البهاق

وتابعت مفيدة شيحة، أن:"عملتي رسالة حلوة ولم يكن الهدف أنها تحقق المكسب ولكن الهدف كان رسالة لكل مصابي مرض البهاء، مستدركة أن لوجينا صلاح تخطف الأنظار بأزياء الملكة كليوباترا في مسابقة ملكة جمال الكون.

نبذة عن مفيدة شيحة

وتقدم مفيدة شيحة برنامج "الستات" عبر قناة "النهار بمشاركة الإعلامية سهير جودة، ويناقش البرنامج قضايا المرأة والمجتمع كما يستضيف عدد من النجوم، قدمت مفيدة لسنوات طويلة برنامج "الستات ما يعرفوش كدبوا" كما اشتهرت من خلال تقديم برنامج "سكوت هنصور" عبر التليفزيون المصري.

وفاة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وتوفت والدة الإعلامية مفيدة شيحة مساء أمس السبت 9 نوفمبر، كتب المسئول عن الصفحة الرسمية لمفيدة شيحة عبر موقع Facebook: "انا لله وانا اليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

مفيدة شيحة تكتم حزنها

ولم تتحدث الإعلامية مفيدة شيحة عندما ظهرت في برنامجها بعد وفاة والدتها، كثيرا عن حالة الحزن والوفاة التي ألمتها، وأكتفت بالشكر لكل من تقدم بالعزاء للها، مطالبة الدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة.