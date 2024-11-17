نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب حلم.. عايدة غنيم بطلة مسلسل "الحاج متولي" تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة عايدة غنيم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في برنامج “مع نزار”، عبر قناة الرابعة العراقية، وذكرها حلما غريبا شاهدته.

سبب تصدر عايدة غنيم التريند

وكشفت عايدة غنيم والتي عرفها الجمهور بـ«سعدية» ابنة "نعمة الله" زوجة الحاج متولي سعيد، عن الحلم الغريب الذي شاهدته وتفاصيل رؤيتها لـ السيدة مريم العذراء في منامها.

عايدة غنيم تروي حلم غريب تسبب في تسمية ابنها محمد

وتحدثت عايدة غنيم عن الحلم الغريب الذي شاهدته وكان سبب لها في تسميت ابنها محمد بهذا الاسم، وعن تفاصيل رؤيتها لـ السيدة مريم العذراء في منامها، سبب اتجاها للظهور على تيك توك.

سبب اتجاة عايدة غنيم للتيك توك

وقالت عايدة غنيم: "اتجهت لـ "تيك توك" عشان العائد المادي، مش حسب باخد كام دا رزق أنا حاليا جزء كبير من دخلي من "التيك توك" ممكن يجيلي في الشهر 500 دولار أو أكتر أو أقل، التيك توك بيجيبلي فلوس أكتر من التمثيل، الناس فاكرة إننا بناخد ملايين دي ناس قليلة، أنا بصرف على ابني من "التيك توك" لأني مش بشتغل، أنا مش رقاصة أنا طالعة بعمل أغنية تريند على "تيك توك" بيبقى زي كليب.

عايدة غنيم تكشف عن موقف جمعها بالفنان الراحل نور الشريف

وإضافت غنيم إنها تأخرت في إحدى المرات عن موعد تصوير مشاهدها في مسلسل عائلة الحاج متولي بسبب ارتباطها بعرض مسرحية، وهو ما أغضب مخرج العمل محمد النقلي، وقام بتوبيخها بشدة أمام الجميع، ما جعلها تدخل في نوبة بكاء، إلا أن الفنان نور الشريف قام بتهدئتها، وبعد تصوير المشهد نصحها بعد تكرار هذا الأمر.

نبذة عن عايدة غنيم

عرفت الفنانة عايدة غنيم بشخصية سعدية التي جسدتها في مسلسل "الحاج متولي" بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وغادة عبدالرازق وماجدة زكي، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، وعدد كبير من النجوم، وتم انتاجه عام 2001، وتوالت أعمالها في التليفزيون من خلال أدوارًا ثانوية مساعدة محصورة في دور الفتاة الدلوعة الشقية المشاكسة، وأدت دورًا كوميديا بمسلسل (عبوده ماركة مسجلة) في عام 2009، ومن مسلسلاتها أيضًا (عباس الأبيض فى اليوم الأسود، الإمام المراغي)، اختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة بسبب قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليها، وكان آخر أعمالها مسلسل "آه من حوا" عام 2016 بطولة منال سلامة ومادلين طبر وسميرة عبد العزيز ووفاء سالم، تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد