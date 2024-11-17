أفضل فاكهة قبل التمرين: الموز أم التفاح؟ الدليل الشامل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - هل تبحث عن الوجبة الخفيفة المثالية لتعزيز أدائك الرياضي؟ يتنافس الموز والتفاح على لقب أفضل فاكهة قبل التمرين، ولكل منهما فوائده الخاصة. في هذا الدليل الشامل، سنقوم بمقارنة تفصيلية بين الموز والتفاح لمساعدتك في اختيار الفاكهة الأنسب لحاجاتك.

الموز: الطاقة الفورية

الكربوهيدرات والبوتاسيوم: يتميز الموز بمحتواه العالي من الكربوهيدرات التي توفر طاقة فورية، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يدعم وظائف العضلات ويقلل من التشنجات.

المؤشر الجلايسيمي المرتفع: يجعل الموز مثاليًا للتدريبات عالية الكثافة قصيرة المدة مثل HIIT ورفع الأثقال.

سهولة الهضم: قوامه الناعم يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة.

التفاح: الطاقة المستدامة

الألياف والسكريات البطيئة: يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على إطلاق السكريات بشكل تدريجي، مما يوفر طاقة مستدامة للتدريبات المطولة.

مضادات الأكسدة: غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات وتعزيز التعافي العضلي.

الترطيب: محتواه المائي يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

أي الفاكهة تختار؟

التدريبات عالية الكثافة: الموز هو الخيار الأمثل لتوفير طاقة فورية.

التدريبات المطولة: التفاح يوفر طاقة مستدامة ويحسن القدرة على التحمل.

حساسية المعدة: الموز أسهل على الهضم.