قُتل بغارة إسرائيلية.. من هو محمد عفيف مسؤول الإعلام في حزب الله؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أفادت وكالة رويترز أن محمد عفيف، مسؤول الإعلام في حزب الله، قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة رأس النبع في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان عفيف قد نفى في آخر تصريح له “صحة الرواية الإسرائيلية” التي تحدثت عن تحقيق إنجازات في جنوب لبنان، واعتبرها غير دقيقة. كما أكد أن مخزون الأسلحة لدى حزب الله “مستقر”، مشيراً إلى أن الحزب “قادر على إدارة الحرب لفترة طويلة”.

– يُعرف محمد عفيف بلقب “الحاج محمد” داخل حزب الله.

– كان مسؤولاً عن صياغة المواقف السياسية والاستراتيجية للحزب.

– شغل لفترة طويلة منصب مستشار إعلامي للأمين العام السابق لحزب الله، عباس الموسوي، الذي قُتل في هجوم جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في 27 سبتمبر.

– تولى محمد عفيف مسؤولية الإعلام والتواصل في حزب الله منذ عام 2014.

– ينتمي إلى جيل المؤسسين لحزب الله، حيث انضم إلى الحزب في عام 1983، ليصبح جزءًا أساسيًا من بنية الحزب الإعلامية والتنظيمية.

– كان يشرف على إدارة وسائل الإعلام المختلفة التابعة للحزب.

– عُرف بعلاقاته القوية مع الأمينين العامين السابقين لحزب الله، عباس الموسوي وحسن نصر الله.

– كان يشارك في المؤتمرات الصحفية اليومية منذ بداية الحرب مع إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي.