هاري كين يقود هجوم المنتخب الإنجليزي أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة منتخب أيرلندا ضمن منافسات الجولة السادسة من الأمم الأوروبية، اليوم الأحد، وتنطلق المباراة في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

هاري كين يقود هجوم المنتخب الإنجليزي أمام أيرلندا

و أعلن توماس توخيل المدير الفني لإنجلترا عن التشكيلة الأساسية للمنتخب وجاءت كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في قلب الدفاع: لويس هال، كايل والكر، مارك جويهي، ريكو لويس.

في خط الوسط: كورتيس جونز، كونور كالاجر، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: نوني مادويكي، أنتوني جوردون، هاري كين.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة،بينما المنتخب الأيرلندي في المركز الثالث برصيد ست نقاط.