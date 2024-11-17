مدرب تركيا السابق: أردا جولر لا يشعر بالسعادة مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - أكد التركي مصطفى دنيزلي، مدرب منتخب تركيا السابق، أن موطنه أردا جولر ليس سعيداً بتجربته في ريال مدريد.

جولر كان قد انضم لصفوف الميرنجي، صيف 2023، وفي موسمه الأول مع الفريق عانى من سلسلة طويلة من الإصابات، وخلال الموسم الحالي، لا يحصل على فرصة كافية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وقال دنيزلي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “أردا أظهر عدم نضج في أدائه. هذا أمر طبيعي لأنه ليس في نفس الحالة التي كان عليها عندما انضم إلى ريال مدريد”.

وأضاف: “لا يبدو أن جولر سعيد هناك. نعلم أنه لم يحظ بالكثير من الدقائق والفرص، لكن منافسيه في غرفة الملابس قد رفعوا من مستواهم”.

خلال الموسم الحالي، شارك جولر في 12 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، 3 منها بصفة أساسية، وبإجمالي 306 دقيقة لعب فقط، لم يقدم خلالها أي مساهمة تهديفية