قبل مواجهة روسيا .. مدرب المنتخب السوري: النتيجة غير مهمة!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - أكد الإسباني، خوسيه لانا، مدرب المنتخب السوري، أن النتيجة غير مهمة أمام روسيا، أثناء المباراة الودية التي ستجمع الطرفين، يوم الثلاثاء المقبل، أرضية ستاد “فولغوغراد أرينا”.

وأكد لانا في تصريحات لقناة “RT” الروسية، أن المنتخب الروسي يتمتع بقوة كبيرة بغض النظر عن التشكيلة التي ستخوض اللقاء.

وأشار المدرب الإسباني، أن قوة المنتخب الروسي ستدفع لاعبي نسور قاسيون لتقديم أفضل ما لديهم، وهو ما يسعى إليه الجهاز الفني للمنتخب.

وعن الغيابات التي يعاني منها المنتخب السوري، أوضح لانا: “هناك لاعبون مهمون كانوا يجب أن يتواجدوا معنا، لكننا نحترم ظروفهم.. المجموعة الحالية تمثل سوريا وتحمل اسم منتخب سوريا والتعامل يجب أن يكون مع الموجودين في مباراة روسيا”.

وعن نتيجة المباراة، أتم لانا: “في الوديات لا تهمنا النتائج بقدر ما يهمنا تحسين مستوى لاعبي منتخبنا”.