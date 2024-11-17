كانسيلو: عرفت الحقيقة عند الانضمام لصفوف الهلال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - أكد جواو كانسيلو، مدافع الهلال السعودي، أن دوري روشن للمحترفين يتطور بشكل كبير، مشيراً إلى تغير الصورة المسبقة لديه عن مستوى الدوري.

وفي مؤتمر صحفي، قال المدافع البرتغالي: “كنت أعتقد أن الدوري السعودي أضعف مما عليه الآن، لكنني عرفت الحقيقة عندما انضممت إلى الهلال”.

وأضاف: “البعض لا يعرف ذلك لأنه لم يلعب هناك، ولكن الفكرة تغيرت تماماً بالنسبة لي بعد الانضمام إلى الهلال، فهو دوري يعج بالنجوم ويتطور كل موسم”.

وتابع: “صحيح أن الدوريات الأوروبية أكثر قوة، ولكن الدوري السعودي يتطور كثيراً، وفي كل موسم يتم التعاقد مع لاعبين جدد من مختلف الأندية الكبرى”.

وعن الفارق في مستواه أثناء اللعب بأوروبا والوقت الحالي، قال كانسيلو: “لا يوجد الكثير من الفروقات، لأنني حالياً أشعر بأن لياقتي البدنية جيدة للغاية”.

واختتم: “يمكنكم معرفة البيانات البدنية الخاصة بي، للتأكد أنني لم أتراجع بعد الرحيل عن أوروبا”.