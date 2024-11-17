مقهى على حافة الجرف في الصين: تجربة قهوة بـ 56 دولارًا تشعل مواقع التواصل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - شهدت الصين افتتاح مقهى فريد من نوعه يقدم تجربة فريدة من نوعها لمحبي المغامرات ومحبي القهوة. يقع هذا المقهى على حافة جرف شاهق يرتفع 70 متراً عن سطح البحر، مما يوفر إطلالات بانورامية ساحرة للزوار.

تجربة فريدة بـ 56 دولارًا

لتجربة هذا المقهى الفريد، يتوجب على الزوار تسلق جرف صخري شديد الانحدار بطول 130 متراً، وهو ما يعادل حوالي 43 طابقاً. وبعد الوصول إلى القمة، يمكن للزوار الاسترخاء على مقعد خشبي مصمم خصيصاً لهذا المكان، والاستمتاع بفنجان قهوة مع إطلالة خلابة على المحيط.

ردود أفعال متباينة

أثار هذا المقهى جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية. فبينما أشاد بعض المستخدمين بهذه التجربة الفريدة والمغامرة، عبر آخرون عن استغرابهم من السعر المرتفع للقهوة والمخاطر المرتبطة بتسلق الجرف.

دافع وراء هذه الفكرة

يأتي افتتاح هذا المقهى في إطار جهود الحكومة الصينية لتطوير السياحة الريفية في المنطقة. حيث تسعى الحكومة إلى جذب السياح إلى المناطق الريفية النائية من خلال تقديم تجارب فريدة ومثيرة.

تأثير المقهى على السياحة المحلية

حقق المقهى نجاحاً كبيراً منذ افتتاحه، حيث يستقبل حوالي 50 زائراً في أيام الأسبوع وعدد ضعف هذا العدد في عطلات نهاية الأسبوع. كما ساهم في زيادة الوعي بقرية جوشي وجذب المزيد من السياح إلى المنطقة.