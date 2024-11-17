30 ثانية لتغيير مزاجك: 4 طرق سريعة للتخلص من التوتر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تشعر بالتوتر والقلق؟ هل تود أن تجد طريقة سريعة وفعالة للتخلص من هذه المشاعر السلبية؟ لا تقلق، فحتى 30 ثانية كافية لإحداث تغيير إيجابي في مزاجك. إليك 4 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من التوتر في لحظات:

التنفس العميق هو أسرع وأسهل طريقة لتقليل التوتر. عندما تشعر بالتوتر، حاول أن تأخذ نفسًا عميقًا وبطيئًا من أنفك، واحبس أنفاسك لبضع ثوانٍ، ثم زفر ببطء من فمك. كرر هذه العملية عدة مرات، وستلاحظ فرقًا ملحوظًا في شعورك بالاسترخاء.

استخدم حواسك لتشتيت انتباهك عن مصادر التوتر. حاول أن تركز على ما تستطيع رؤيته، سماعه، شمّه، تذوقه، أو الشعور به في الوقت الحالي. يمكنك مثلاً وصف الأشياء التي تراها حولك بصوت عالٍ، أو شم رائحة زهرة، أو لمس قطعة من القماش الناعم.

حتى التمرينات البدنية الخفيفة يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر. يمكنك القيام ببعض تمارين الإطالة الخفيفة، أو المشي في مكانك، أو حتى تحريك أصابعك وقدميك. هذه الحركات البسيطة تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر العضلي.

تخيل مكانًا هادئًا ومريحًا، مثل شاطئ البحر أو حديقة خضراء. حاول أن تشعر بكل التفاصيل، مثل صوت الأمواج أو نسيم الهواء. هذا التصور يساعد على تهدئة العقل وتقليل القلق.

قد تتساءل لماذا 30 ثانية فقط؟ الحقيقة هي أن الدماغ البشري يستغرق وقتًا قصيرًا جدًا للتبديل من حالة إلى أخرى. لذلك، فإن 30 ثانية كافية لإحداث تغيير في مزاجك وتحويل تركيزك إلى شيء إيجابي.