يلا شوت الآن.. بث مباشر مجاني لمباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن الجزائر ×ليبيريا اليوم الأحد17 نوفمبر 2024

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، وخاصة جماهير المنتخب الجزائري، إلى ملعب "حسن آيت أحمد" الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبي الجزائر وليبيريا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025. يترقب الجميع هذه المباراة الحاسمة التي ستكون فرصة لمنتخب الجزائر لإثبات تفوقه بعد ضمان تأهله مسبقًا إلى النهائيات.

مباراة الجزائر وليبيريا: التوقيت والمكان

ستقام مباراة الجزائر ضد ليبيريا يوم الأحد، الموافق 17 نوفمبر 2024. صافرة البداية ستكون في التوقيتات التالية:

التوقيت المحلي المدينة 18:00 القاهرة 19:00 مكة المكرمة 17:00 الجزائر العاصمة

القنوات الناقلة والمعلق الرياضي

يمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات التصفيات.

القناة التردد التعليق beIN Sports HD 2 مشفرة حفيظ دراجي

كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق "تود" (TOD) الذي يتيح مشاهدة المباريات بث مباشر عبر الإنترنت للأجهزة الذكية.

ترتيب المجموعة الخامسة

قبل انطلاق هذه الجولة الختامية، جاء ترتيب المجموعة كما يلي:

الفريق النقاط عدد المباريات الجزائر 13 نقطة 5 غينيا الاستوائية 8 نقاط 5 ليبيريا 4 نقاط 5 توجو نقطتين 5

ماذا عن أداء الفريقين؟

المنتخب الجزائري:

يدخل المباراة بروح عالية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في التصفيات، حيث تفوق في معظم مبارياته السابقة، وأظهر أداءً مميزًا بقيادة نجومه البارزين مثل رياض محرز وإسماعيل بن ناصر.

منتخب ليبيريا:

يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر، رغم أن حظوظه في التأهل انتهت، ويعتمد على بعض عناصره المميزة لتعزيز حضوره الكروي.

تشكيل المنتخب الجزائري المتوقع

المركز اللاعبون حراسة المرمى رايس مبولحي الدفاع يوسف عطال - جمال بلعمري - رامي بن سبعيني - حسين بن عيادة الوسط إسماعيل بن ناصر - سفيان فيغولي - عدلان قديورة الهجوم رياض محرز - بغداد بونجاح - سعيد بن رحمة

تشكيل منتخب ليبيريا المتوقع

المركز اللاعبون حراسة المرمى بواي جونسون الدفاع كاليب جونز - سامويل دو - ديكسون سيه - فرانك بينسون الوسط موسى كامارا - جيمس موريس - ليفين كيني الهجوم ويليام جبور - فرانسيس تيما - توماس دوكلي

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