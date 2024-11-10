جدل سرقة فكرة فيلم “الهوى سلطان”.. هبة يسري ورشا عزت الجزار في مواجهةجدل سرقة فكرة فيلم “الهوى سلطان”.. هبة يسري ورشا عزت الجزار في...

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - متابعة بتول ضوا

شهد الوسط الفني المصري جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة، وذلك على خلفية اتهامات وجهتها الكاتبة رشا عزت الجزار إلى المخرجة والمؤلفة هبة يسري بسرقة فكرة فيلمها “الهوى سلطان”.

أعلنت رشا عزت الجزار عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن فيلم “الهوى سلطان” هو في الواقع معالجة لفيلمها السابق “حبي الأول”، مؤكدة وجود تطابق كبير بين العملين يتجاوز 70%. وأضافت أنها حاولت التواصل مع هبة يسري لحل الأمر، ولكن دون جدوى.

من جانبها، نفت هبة يسري هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تمتلك فكرة الفيلم منذ سنوات دراستها في المعهد، وعرضت نسخاً قديمة من السيناريو كدليل. كما دعت إلى اللجوء إلى الخبراء والتحقيقات لتوضيح الحقيقة.

أثار هذا الجدل ردود أفعال واسعة بين النقاد والجمهور، حيث انقسم الرأي بين مؤيد للاتهامات ومؤيد للدفاع عن هبة يسري. وطالب البعض بضرورة إجراء تحقيق شامل لكشف الحقيقة، بينما دعا آخرون إلى عدم الحكم على أحد قبل التأكد من صحة المعلومات.

لا شك أن هذا الجدل يلقي بظلاله على الساحة الفنية المصرية، ويثير تساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية وحماية الإبداع. كما أنه يضع الضوء على أهمية وجود آليات واضحة لحل مثل هذه الخلافات، وتجنب تكرارها في المستقبل