طريقة تنظيف بقع الحبر عن الأثاث القماشي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - أهمية تنظيف الأثاث القماشي

تُعتبر قطع الأثاث القماشي من الأساسيّات في معظم المنازل لما تُضيفه من جمال وراحة. ولكن، قد تتعرّض هذه القطع لحوادث مختلفة تُسبب ظهور بقع عنيدة، مثل بقع الحبر، التي تتطلّب عناية خاصة لتنظيفها.

نصائح أولية قبل البدء في التنظيف

قبل البدء في عملية تنظيف بقع الحبر، يُفضل اتباع النصائح التالية لضمان عدم تلف القماش:

افحص ملصق العناية الموجود على الأثاث لمعرفة النصائح الخاصة بالمصنّع.

جرّب استخدام المنظفات على جزء صغير وغير مرئي من الأثاث للتحقق من تفاعل القماش معها.

احرص على عدم فرك البقعة بقوة لتفادي تمدّد الحبر إلى مناطق أكبر.

طريقة تنظيف بقع الحبر باستخدام المنتجات المنزلية

استخدام الكحول الطبي

1. قم بتبليل قطعة قماش نظيفة بالقليل من الكحول الطبي.

2. بلطف، ضع القطعة المبللة على بقعة الحبر وابدأ بالضغط بدلاً من الفرك.

3. استمر في الضغط حتى تنتقل بقعة الحبر إلى قطعة القماش.

4. بعد إزالة البقعة، اغسل المنطقة بالماء البارد واتركها لتجف تمامًا.

استخدام الخل الأبيض وصودا الخبز

1. امزج ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع ملعقة من صودا الخبز لتشكيل عجينة.

2. ضع العجينة مباشرة على البقعة، واتركها لعدة دقائق.

3. قم بمسح العجينة باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء البارد.

4. تابع بتجفيف المنطقة باستخدام قطعة قماش جافة ونظيفة.

استخدام المنظفات التجارية

في حال عدم فعالية المنتجات المنزلية، يمكن اللجوء إلى المنظفات التجارية المصممة خصيصًا لإزالة البقع. لكن، يجب التأكد من اختيار منتجات آمنة للقماش واتباع التعليمات المدونة على العبوة.

العناية المستمرة والوقاية

لتفادي تكوّن بقع جديدة، من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات مثل:

تجنّب تناول الطعام أو الشراب بالقرب من الأثاث القماشي.

استخدام أغطية واقية للأثاث واختيار أنواع قماش سهلة التنظيف.

التصرف بسرعة عند وقوع البقع وتنظيفها فوراً قبل أن تصبح عنيدة.

من خلال اتباع الإرشادات والنصائح المذكورة، يمكنك الحفاظ على جمال ونظافة أثاثك القماشي لفترة طويلة والاستمتاع بمظهره الأنيق والنظيف.