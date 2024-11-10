طريقة تحضير تارت التوت على الأصول

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - تجربة لا تُنسى مع تارت التوت اللذيذ

تُعتبر تارت التوت من أشهر الحلويات التي تشد الانتباه بصورتها المرتبة وألوانها الجذابة، فضلًا عن النكهة الغنية الممزوجة باللمسة الحلوة والحموضة اللطيفة للتوت. كيف يمكننا تحضير تارت التوت على الأصول ليكون نجم المائدة في كل المناسبات؟ إليكم الطريقة المضمونة لإعداد تارت التوت بشكل احترافي.

المكونات اللازمة لتحضير العجينة

لتحقيق النكهة المثالية والقوام الهش للعجينة، سوف تحتاجون إلى المكونات التالية:

كوب ونصف من الدقيق

نصف كوب من الزبدة الباردة مقطعة إلى مكعبات صغيرة

نصف كوب من السكر البودرة

صفار بيضة واحدة

ملعقتان كبيرتان من الماء البارد

رشة ملح صغيرة

خطوات تحضير عجينة التارت

ابدأ بتجهيز العجينة كخطوة أولى لإعداد التارت. اتبع الخطوات التالية بعناية:

1. في وعاء كبير، قم بخلط الدقيق مع السكر البودرة والملح.

2. أضف مكعبات الزبدة الباردة واستخدم أصابعك لمزجها مع الدقيق حتى يتحول الخليط إلى قوام يشبه فتات الخبز.

3. أضف صفار البيضة وملعقتي الماء، واستمر في العجن حتى تشكل العجينة متماسكة.

4. افرد العجينة في قالب التارت، وضعها في الثلاجة لتبرد لمدة 30 دقيقة.

مكونات تحضير الحشوة

للحصول على حشوة مميزة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

نصف كيلو من التوت الطازج

نصف كوب من السكر

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من نشا الذرة

ربع كوب ماء

طريقة تحضير الحشوة

للإبراز بطعم التوت الفاخر في التارت، اتبع الخطوات التالية:

1. في قدر متوسط على نار متوسطة، ضع التوت مع السكر وعصير الليمون واتركه حتى يبدأ في الغليان.

2. في وعاء صغير، اخلط نشا الذرة مع الماء حتى يذوب تمامًا، ثم أضفه إلى خليط التوت وقلّب جيدًا حتى يتكثف الخليط.

3. اترك الحشوة لتبرد تمامًا قبل وضعها فوق العجينة.

التجميع والخبز

بعد أن تصبح العجينة والحشوة جاهزتين، لم يبق سوى تجميع التارت وإكمال التحضير:

1. سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

2. اسكب خليط التوت المتجانس فوق العجينة المجهزة وافردها بالتساوي.

3. ضع التارت في الفرن واخبزه لمدة تصل إلى 25-30 دقيقة، أو حتى تصبح الحواف ذهبية اللون.

4. اترك التارت ليبرد قليلاً قبل التقديم، واستمتع بالنكهة الرائعة.

نصائح للحصول على تارت مثالي

– يُفضل استخدام التوت الطازج للحصول على أفضل نكهة، ولكن يمكن استخدام التوت المجمد عند الضرورة.

– يمكن إضافة فانيليا أو قشر الليمون إلى الحشوة لإضفاء نكهة إضافية.

– يُفضل تقديم التارت مع كرة من الآيس كريم أو الكريمة المخفوقة لإضفاء نكهة مميزة.

تحضير تارت التوت على الأصول تجربة ممتعة، ويستحق كل الجهد لأجل الاستمتاع بتحلية شهية تجمع بين الجمال والطعم في آن واحد. اتبعوا خطواتنا بعناية، واستمتعوا بتارت التوت على الأصول في أمان منازلكم.