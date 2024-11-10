هانزي فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استمرار غياب كلاً من مارك بيرنال، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، إريك جارسيا، فيران توريس، وتير شتيجن.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، جافي، بيدري، ليفاندوفسكي، فاتي، رافينيا، إيناكي بينيا، بابلو توري، فيرمين لوبيز، كاسادو، باو فيكتور، لامين يامال، داني أولمو، دي يونج، جول كوندي، تشيزني، أسترالاجا، جيرارد مارتن، دومينيجيز، أندريس كوينكا.

ويدخل برشلونة، مباراة اليوم، في صدارة ترتيب الليجا، برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سوسيداد في المركز 11، برصيد 15 نقطة.