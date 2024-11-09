أخطاء شائعة تدمر رموشك: اكتشفي كيف تحافظي على جمالها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - تعتبر الرموش الطويلة والكثيفة من علامات الجمال الطبيعي، ولكن العديد من العادات اليومية قد تتسبب في تلفها وتقصفها. في هذا المقال، سنتعرف على أبرز الأخطاء التي تتعرض لها الرموش وكيفية تجنبها للحفاظ على جمالها.

أسباب تلف الرموش:

تركيب الرموش الصناعية بطريقة خاطئة:

الضغط على بصيلات الشعر: يمكن أن يؤدي تركيب رموش طويلة جدًا أو ثقيلة إلى الضغط على بصيلات الشعر وتساقطها.

استخدام مواد لاصقة رديئة: قد تسبب المواد اللاصقة رديئة الجودة تهيجًا وتلفًا للرموش الطبيعية.

فرك العينين بقوة:

تساقط الرموش: يؤدي فرك العينين بقوة إلى تساقط الرموش وتلفها.

إصابة العين: قد يؤدي فرك العينين إلى إصابة العين وإلحاق الضرر بالقرنية.

تجعيد الرموش بعد وضع الماسكارا:

التصاق الرموش بالمكبس: قد يتسبب ذلك في تكسر الرموش وتساقطها.

نزع الرموش الصناعية بطريقة عنيفة:

تلف بصيلات الشعر: قد يؤدي نزع الرموش الصناعية بشدة إلى تلف بصيلات الشعر وتساقط الرموش الطبيعية.

استخدام ماسكارا منتهية الصلاحية:

التهابات العين: قد تحتوي الماسكارا القديمة على بكتيريا تسبب التهابات العين وتلف الرموش.

نصائح للحفاظ على رموش صحية:

اختاري صالونًا متخصصًا لتركيب الرموش.

تجنبي فرك عينيك واستبدلي ذلك بوضع كمادات باردة.

قومي بتجعيد رموشك قبل وضع الماسكارا.

استخدمي منظفًا خاصًا لإزالة الماسكارا والرموش الصناعية برفق.

تخلصي من الماسكارا القديمة بانتظام.

استشيري طبيب العيون في حالة حدوث أي مشاكل في الرموش أو العينين.