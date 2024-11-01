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نادي سانتوس: نيمار سيعود في الصيف القادم

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - قال أوزفالدو نيكو، نائب رئيس سانتوس البرازيلي، في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: أجرينا اتصالات مع نيمار.. اللاعب سينضم إلينا في حزيران المقبل، بعد انتهاء عقده مع الهلال.

وتعرض نيمار لإصابة في الرباط الصليبي للركبة، في تشرين الأول 2023، غاب على إثرها لمدة عام كامل.

وشهدت مباراة العين الإماراتي، في الجولة الثالثة من الدور الأول بدوري النخبة الآسيوي، عودة النجم البرازيلي للهلال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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