نشكركم على متابعتكم خبر “تريندز” يطلق نسخة محدثة من موقعه الإلكتروني و “تريندز المعرفة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 مارس 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن إطلاق نسخة محدثة من موقعه الإلكتروني ومنصة “تريندز المعرفة”، لتحقيق رؤيته العالمية، وتعزيز المعرفة ونشر ثقافة البحث العلمي، وتعزيز الوصول إلى محتواه.

وبحسب “وام”، تتميز النسخة الجديدة من الموقع بتصميم عصري مبتكر يواكب أحدث المعايير التكنولوجية، ويقدم الموقع شرحاً وافياً عن “تريندز” وأهدافه ورؤيته ورسالته العالمية، كما يتيح الاطلاع على مجالس “تريندز” العلمية والأكاديمية والاستشارية، وأبرز الشخصيات التي شاركت في فعالياته وأنشطته.

ويتميز الموقع أيضاً بأنه متوافق مع جميع الأجهزة الذكية، ويتضمن محتوى غنياً ومتنوعاً باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية البحث عن المعلومات بسهولة، والمشاركة في المناقشات والحوارات.

وأعلن “تريندز” أيضاً عن تحديث منصة “تريندز المعرفة” لتقديم محتوى غني ومتنوع بأساليب وقوالب عديدة، إذ توفر محتوى مقروءاً ومرئياً يركز على التقارير والدراسات وعروض الكتب في شتى المجالات.

وتهدف إلى تعزيز التواصل الفعال بين “تريندز” ومجتمع الباحثين والأكاديميين، وتوفير منصة تفاعلية لمشاركة الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا والتحديات، إضافة إلى قاعدة معرفية موثوقة من المعلومات والبيانات.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن هذه الخطوات التطويرية جاءت في إطار استراتيجية المركز ورؤيته العالمية وأهدافه المستقبلية، مشدداً على أهمية المعرفة في التقدم والتطور للمجتمعات.

وأضاف أن تحديث الموقع و”تريندز المعرفة” جاء أيضاً ليؤكد شعار تريندز “نستشرف المستقبل بالمعرفة”، والذي يعكس التزام المركز بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تساعد على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للبحث العلمي.

من جهته أكد الباحث محمد الظهوري المشرف على الموقع أن عملية تحديث الموقع راعت الأهداف البحثية المعرفية لـ”تريندز”، وعملت على تسهيل وصول نتاجه البحثي وأنشطته وفعالياته وإصداراته وخدماته بشكل يسير، معرباً عن أمله في أن يخدم الموقع رسالة “تريندز” المعرفية العالمية.

بدورها، أكدت اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في “تريندز”، أن تطوير الموقع جاء بجهود موظفي “تريندز” وفق عمل تكاملي، مشيرة إلى أنه تمت مراعاة كل جديد في تنظيم الموقع وتوزيع أبوابه.

وحول “تريندز المعرفة”، قال الباحث خالد عبد الحميد المشرف على المنصة، إن تحديث “تريندز المعرفة” يهدف إلى تحسين نقل المعلومة المعرفية عبر قوالب متعددة تتسم بالمرونة لتعزيز نشر ثقافة المعرفة والبحث العلمي بين مختلف فئات المجتمع.

من جانبها، أكدت شما الكعبي، مدير إدارة مختبر تريندز الذكي، أهمية تعزيز ونشر رسالة المركز البحثية، موضحة أن مختبر تريندز الذكي يحرص على ترجمة شعار “نستشرف المستقبل بالمعرفة” إلى تصاميم إبداعية جذابة تشجع وتدعم جهود المركز المعرفية.