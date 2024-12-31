نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جروس يحدد صفقات الزمالك والراحلين في ميركاتو يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اتفق مع جروس مدرب الفريق على عقد جلسة بعد عودة الفريق للتدريبات.

جلسة طارئة بين جروس وحسين لبيب لحسم ملف الصفقات الجديدة

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الجلسة ستتم قبل مباراة المصري وسيتم حسم ملفين في غاية الأهمية".

وأضاف: "أول ملف هو الصفقات الجديدة واللاعبين المطلوبين في يناير وثاني ملف هو اللاعبين الراحلين عن الفريق وبنسبة كبيرة هيكونوا من ٦ إلى ٨ لاعبين".