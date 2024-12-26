نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: احمد صبحى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو

خط الهجوم: اسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافى، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال.