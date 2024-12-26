نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 5 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلقى أي هزيمة.

بينما على الجانب الاخر احتل النادي الأهلي المركز السادس لكن من 4 مباريات فقط لوجود مباراة مؤجلة أمام نادي سموحة، وحقق المارد الأحمر الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم.

موعد مباراة المصري البورسعيدي أمام الأهلي في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

على ستاد الجيش ببرج العرب معقل النادي المصري

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.