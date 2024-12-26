كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ليستر سيتي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

يلتقي الريدز متصدر الدوري الإنجليزي مع ضيفه ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2026 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - ريان جرافينبيرش - جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

وتنقل مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي عبر شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.