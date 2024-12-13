نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر: الخبرة وحدها لا تكفي للفوز على باتشوكا في نصف نهائي كأس القارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن مواجهة باتشوكا المكسيكي غدًا في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

كولر قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"ربما لدينا الخبرة في مثل هذه البطولات، لكن من الممكن أن نتحدث عن هذا الأمر عقب المباراة، ومن المهم أن نطبق خبرتنا على أرض الملعب'.

وأضاف:"يجب أن نكون متماسكين في مباراة الغد، أتحدث مع اللاعبين عن هذا الأمر، لذلك الخبرة وحدها لا تكفي".

وتابع:"لدي أمل أن يكون لدينا جماهير كبيرة غدًا في المباراة ليشجعنا ويدعمنا".

وزاد:"الجمهور هو اللاعب رقم 12 كما نقول دائمًا، الأجواء ستكون مثلما كانت في القاهرة، وأيضًا اللاعبين عليهم مسؤولية كبيرة، آمل أن نكون أفضل في المباراة ونحقق الفوز".

وأشار:"الأمور لا تكون كما نتوقع، من الممكن أن يكون هناك فريق أفضل ولا يفوز".

وأوضح:"فريق باتشوكا قدم مباراة كبيرة أمام بوتافوجو، لكننا مستعدون للمباراة والفوز وملاقاة ريال مدريد في النهائي".

وأشاد كولر بجودة الملاعب قائلًا:"الملاعب التي رأيناها مستواها رائع للغاية، وكل شيء يسير باحترافية عالية، وكل الخدمات متوفرة وعلينا أن نستفيد من هذا الأمر".



وشدد:"أعتقد أن الأمر مرهق، عندما نلعب في إفريقيا، ونعود ونسافر مرة أخرى، لكن اللاعبين تعودوا على هذه الأجواء، ويعرفون كيف يستشفون من ضغط المباريات، لعبنا على مستوى عالٍ من المنافسات في الموسمين الماضيين، وأشكر اللاعبين على الالتزام".

وأشار:"الجمهور سبب كبير في نجاحنا، في مباراة باتشوكا سيكون الحضور الجماهيري كبير، هذا مهم بالتأكيد لكنه ليس العامل الأساسي في الفوز، سيمنحونا الدعم والتشجيع في المباراة لأننا نادٍ كبير، ومرة أخرى سعيد بلاعبي الأهلي لأنهم يؤدون مباريات ممتازة سواء في حضور الجماهير أو غيابهم".

وزاد:""نتمنى ونبذل قصارى جهدنا لنصل إلى النهائي، ينقصنا لقب عالمي، ومباراة الغد ستفتح لنا الباب للقب دولي وملاقاة ريال مدريد، في العامين الماضيين قدمنا عمل كبير، لكن كان ينقصنا بعض الأشياء كي نفوز، نعرف كيف نلعب في هذه الأجواء، المنافسات صعبة للغاية لكن علينا أن نلعب بالطريقة المثلى، لا نريد العودة إلى القاهرة بأيدي فارغة، نريد الفوز في مباراة الغد لأنها تعني كل شيء بالنسبة لنا، ثم نفكر في المباراة النهائية".



وأوضح:"أرى أن التنوع الموجود في البطولات العالمية شيء جيد، تواجد أندية من كل أنحاء العالم في البطولات، يرفع من مستوى البطولات، نقارن أنفسنا بالأندية الأخرى".

وأردف:"بوتافوجو كان المرشح للفوز أمام باتشوكا لكنهم خسروا بسبب الإجهاد ومسافة السفر، وباتشوكا استغل كل هذه العوامل وحقق الفوز، المباراة هي العامل الفاصل التوقعات والآمال لن تفعل شيء، واجبنا أن نحضر اللاعبين جيدًا للمباراة كي يحققوا الفوز".



وأكمل:"بالسنبة لنا، اللياقة البدنية عامل أساسي، بدأنا الموسم وحصلنا على راحة، اللاعبون متحمسون لمباراة الغد، باتشوكا لم يلعب وأعتقد أن لياقتنا جيدة، ولا أعتقد أن باتشوكا لديه افضلية أمامنا".