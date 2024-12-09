الأهلي يتخذ قرار مفاجئ تجاه علي معلول قبل كأس الانتركونتنتال

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أحمد جودة - القاهرة -

اتخذت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارا مفاجئا تجاه التجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس الانتركونتنتال

الأهلي يفاجئ علي معلول قبل كأس الانتركونتنتال

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي استقر على سفر علي معلول مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى قطر؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الانتركونتنتال ".

وأضاف: "علي معلول غير متواجد في قائمة فريق الأهلي المتجهة إلى قطر، للمشاركة في نصف نهائي كأس الانتركونتنتال، ولكن مسئولي النادي قرروا اصطحابه مع البعثة من أجل تحفيز ودعم اللاعبين"