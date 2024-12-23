انت الأن تتابع خبر حالة الطقس في السعودية اليوم الاثنين مع فرص هطول أمطار خفيفة ودرجات حرارة منخفضة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن خبراء الطقس في المملكة العربية السعودية أن الطقس اليوم الاثنين سوف يكون مليء بالأمطار التي تبدأ متوسطة ثم غزيرة مع انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة ونعلن لكم حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة، من أجل أن تأخذ الحذر عند النزول ومتابعة درجات الحرارة باستمرار حتى لا تصاب بنزلات البرد الصعبة.

حالة الطقس في السعودية اليوم الاثنين

توقعت الارصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن يكون الطقس بارد مع وجود الأمطار الغزيرة التي تسقط على بعض المحافظات والمناطق المختلفة في السعودية.

كما أعلن المركز الخاص بالأرصاد الجوية السعودية أنه تم الإعلان عن إنذار بسبب الطقس السيء غير المستقر وهو شديد البرودة وخصوصاً في ساعات الصباح ولكنه يكون بارد في وقت الليل أيضا مع وجود عواصف ترابية في وقت النهار.

كما أوضحت الأرصاد أن الضباب سوف يتكون في الصباح فيجب الحذر من قيادة السيارة في وقت الشبورة منعا للحوادث ومن أجل الحفاظ على الأرواح وذلك على مكة والمدينة والرياض وحائل والقصيم وغيرها من المناطق الأخرى.

انخفاض درجات الحرارة

كما أن خبراء الطقس أوضحوا أن درجات الحرارة سوف تنخفض بشكل كبير ويصبح الطقس بارد في المناطق المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك على جنيه المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة حتى لا تتعرض لنزلة برد بسبب ملابسك غير مناسبة مع الطقس.

كما حذرت الأرصاد من القيادة السريعة وعلى الجميع الالتزام بقواعد المرور بسبب الشبورة الصعبة التي تسيطر على الطقس بشكل كبير في وقت الصباح.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

إذا كنت تريد النزول في هذا الطقس عليك أن تعرف ما هي درجات الحرارة والتي تكون كالتالي: